  • Saklambaç
  • 17.10.2018
  • Son Güncelleme: 17.10.2018 - 00:00
  • Gazete

’ın eşi Chloe ölümden döndü

’ın eşi Chloe, önceki gün Miami’de bisikletten düştü. Daha önce de ’de geçiren modelin vücudunda toplam 18 çatlak oluştu

ABD kabusu!
SERDAR Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'a uğurlu gelmedi. Geçtiğimiz yıl ABD'de düşüp burnu ve şakakları yaralanan İrlandalı model, önceki gün geçirdiği da ise ölümden döndü.



Miami'de arkadaşının kullandığı elektrikli bisikletten düşen Chloe'nin sol kolu, kalça kemiği ve sol diz kapağı gibi yerlerinde toplam 18 çatlak ve 2 kırık oluştu. Vücudunda ezikler olan İrlandalı güzel, bir ay hastanede kalacak.




Ortaç, eşinin başına gelen talihsiz kaza için "Ona nazar değdi. Bu sosyal medya bizi mahvetti" dedi.

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