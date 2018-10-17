SERDAR Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'a ABD uğurlu gelmedi. Geçtiğimiz yıl ABD'de düşüp burnu ve şakakları yaralanan İrlandalı model, önceki gün geçirdiği kazada ise ölümden döndü.
Miami'de arkadaşının kullandığı elektrikli bisikletten düşen Chloe'nin sol kolu, kalça kemiği ve sol diz kapağı gibi yerlerinde toplam 18 çatlak ve 2 kırık oluştu. Vücudunda ezikler olan İrlandalı güzel, bir ay hastanede kalacak.
Ortaç, eşinin başına gelen talihsiz kaza için "Ona nazar değdi. Bu sosyal medya bizi mahvetti" dedi.
Miami'de arkadaşının kullandığı elektrikli bisikletten düşen Chloe'nin sol kolu, kalça kemiği ve sol diz kapağı gibi yerlerinde toplam 18 çatlak ve 2 kırık oluştu. Vücudunda ezikler olan İrlandalı güzel, bir ay hastanede kalacak.
Ortaç, eşinin başına gelen talihsiz kaza için "Ona nazar değdi. Bu sosyal medya bizi mahvetti" dedi.
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