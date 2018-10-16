  • Saklambaç
  • 16.10.2018
  • Son Güncelleme: 16.10.2018 - 01:13
  • Gazete

ile barıştı iddiası!

Barış manzarası
Geçtiğimiz ay 10 aylık aşklarını bitiren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Erçel, 5 Ekim'de 'Huzur' notuyla gökyüzü manzaralı bir fotoğraf paylaşmıştı.



Önceki gün de Dalkılıç, Beykoz'daki evinden paylaşım yaptı. Her iki karedeki şemsiye detayı ise gözden kaçmadı. Güzel oyuncuyla ünlü popçunun paylaşımları "Yoksa ikili barıştı mı?" dedirtti.


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