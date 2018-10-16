Forbes tarafından 2016 yılında en çok kazanan aktör seçilen Dwayne Johnson, Kaliforniya'nın Beverly Hills şehrindeki malikanesini yeniden tasarladı. Ünlü oyuncu, duvarlarını tablolarla kapladı. Evinin bahçesine çocukları için bir oyun parkı yaptırdı. Devasa salonu için de soluğu Christie's müzayede evinde aldı. Buradaki açık artırmada gözüne Uşak el dokuma ipek halı takıldı.
'ZARAR GELMESİN'
Halımıza hayran kaldı. 182 santime 110 santimlik antika halı için tam 187 bin pound'u (Yaklaşık 1 milyon 440 bin TL) gözden çıkardı. Hayran kaldığı halıyı salonuna seren ünlü yıldız, evdeki çalışanlarını da uyardı. "Bu halı çok değerli. Ona zarar gelmesini istemiyorum" ifadesini kullandı. Daha önce de Ben Affleck, Serena Williams ve Madonna gibi yıldızlar da evlerine antika el dokuma Türk halıları almıştı...
Dwayne Johnson, yeni halısını evine serdi. Ünlü oyuncunun köpeği de antika halıyı çok sevdi.
'ZARAR GELMESİN'
Halımıza hayran kaldı. 182 santime 110 santimlik antika halı için tam 187 bin pound'u (Yaklaşık 1 milyon 440 bin TL) gözden çıkardı. Hayran kaldığı halıyı salonuna seren ünlü yıldız, evdeki çalışanlarını da uyardı. "Bu halı çok değerli. Ona zarar gelmesini istemiyorum" ifadesini kullandı. Daha önce de Ben Affleck, Serena Williams ve Madonna gibi yıldızlar da evlerine antika el dokuma Türk halıları almıştı...
Dwayne Johnson, yeni halısını evine serdi. Ünlü oyuncunun köpeği de antika halıyı çok sevdi.
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