  • Saklambaç
  • 16.10.2018
  • Son Güncelleme: 16.10.2018 - 00:32
  • Gazete

zirveyi zorluyor

Zirveyi zorluyor
Güzel popçu , yaptığı her işle dikkatleri üzerine çekti. Klipleri milyonlarca kez izlendi. Genç şarkıcının 'Sen Olsan Bari' parçasından sonra 'Yalnız Çiçek' ve 'Dipsiz Kuyum' şarkıları da dünya listelerine girdi. Billboard adlı müzik sitesinde Tilki'nin şarkıları en çok dinlenen parçalar arasında gösterildi.

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