Güzel popçu Aleyna Tilki, yaptığı her işle dikkatleri üzerine çekti. Klipleri milyonlarca kez izlendi. Genç şarkıcının 'Sen Olsan Bari' parçasından sonra 'Yalnız Çiçek' ve 'Dipsiz Kuyum' şarkıları da dünya listelerine girdi. Billboard adlı müzik sitesinde Tilki'nin şarkıları en çok dinlenen parçalar arasında gösterildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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