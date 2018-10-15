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  • Saklambaç
  • 15.10.2018
  • Son Güncelleme: 14.10.2018 - 23:48
  • Gazete

Arzu’su

Moda Arzu’su
Şimdilerde 'de tatilde olan , ülkeyle özdeşleşen kırmızı renkli otobüste böyle poz verdi. Sosyetik işkadını, bu pozu verirken de Koton için hazırladığı erkek koleksiyonunun reklamını yapmayı ihmal etmedi. Arzu Sabancı, kendi tasarımı olan ekoseli gömleğiyle de konusundaki şık tarzını konuşturdu.

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