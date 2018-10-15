Moda Arzu’su

Şimdilerde İngiltere'de tatilde olan Arzu Sabancı, ülkeyle özdeşleşen kırmızı renkli otobüste böyle poz verdi. Sosyetik işkadını, bu pozu verirken de Koton için hazırladığı erkek koleksiyonunun reklamını yapmayı ihmal etmedi. Arzu Sabancı, kendi tasarımı olan ekoseli gömleğiyle de moda konusundaki şık tarzını konuşturdu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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