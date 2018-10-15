Loris izdihamı

Beşiktaş'ın karizmatik kalecisi Loris Karius, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilen kaleci, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Karius, yırtık salaş giyim tarzı ve pembe şapkasıyla da dikkat çekti.
Gençler, Karius ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Gençler, Karius ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
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