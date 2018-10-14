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  • Saklambaç
  • 14.10.2018
  • Son Güncelleme: 13.10.2018 - 23:30
  • Gazete

eşine kıymalı börek yaptı

Şahan Börekçisi
Son filmi 'Recep İvedik 6'nın 'daki çekimlerini sürdüren Şahan Gökbakar, İstanbul'daki ailesini de ihmal etmiyor. Önceki gün soluğu evinde alan Gökbakar, yine mutfakta hünerlerini konuşturdu. Ünlü komedyen, çocukları Deniz Efe ile Ela'yı uyuttuktan sonra eşi Selin Gökbakar'a elleriyle kıymalı börek yaptı.




Daha önce de sarma, pizza ve cheesecake yapan komedyen, önceki akşam da kıymalı börek hazırladı.


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