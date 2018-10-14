Son filmi 'Recep İvedik 6'nın Bursa'daki çekimlerini sürdüren Şahan Gökbakar, İstanbul'daki ailesini de ihmal etmiyor. Önceki gün soluğu evinde alan Gökbakar, yine mutfakta hünerlerini konuşturdu. Ünlü komedyen, çocukları Deniz Efe ile Ela'yı uyuttuktan sonra eşi Selin Gökbakar'a elleriyle kıymalı börek yaptı.
Daha önce de sarma, pizza ve cheesecake yapan komedyen, önceki akşam da kıymalı börek hazırladı.
Daha önce de sarma, pizza ve cheesecake yapan komedyen, önceki akşam da kıymalı börek hazırladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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