Kulakların pasını silecek

Sezonun en çok beklenen filmlerinden 'Her Şey Seninle Güzel' 16 Kasım'da LuckyRed/ Shebnem Askin yapımcılığında vizyona giriyor. Filmin başrollerini Burcu Biricik, Mert Fırat ve Hazar Ergüçlü ile paylaşan deneyimli oyuncu İlker Aksum, filmde 'Haydi Gel Benimle Ol' adlı şarkıyı seslendiriyor.
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