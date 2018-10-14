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  • Saklambaç
  • 14.10.2018
  • Son Güncelleme: 13.10.2018 - 23:20
  • Gazete

Kulakların pasını silecek

Kulakların pasını silecek
Sezonun en çok beklenen filmlerinden 'Her Şey Seninle Güzel' 16 Kasım'da LuckyRed/ Shebnem Askin yapımcılığında vizyona giriyor. Filmin başrollerini Burcu Biricik, Mert Fırat ve Hazar Ergüçlü ile paylaşan deneyimli oyuncu İlker Aksum, filmde 'Haydi Gel Benimle Ol' adlı şarkıyı seslendiriyor.

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