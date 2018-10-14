İmza yarışı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşayan yazar Metin Hara, D&R Kitap Fuarı'nın ilk gününde okurlarıyla bir araya geldi. Hayranları ondan imza almak için sıraya girdi. "İyiliğin Hareket Hali" ve "İyiliğin Bilim Hali" kitaplarını imzalayan ve okurlarıyla muhabbet eden Hara, "Ben okurlarımı çok seviyorum onların da beni sevdiğini dile getirmesi benim için bu dünyanın en büyük hazinesi" dedi.