Tarihler 10 Ekim 2018'i gösterdiğinde magazin dünyasını sarsan bir olay yaşandı. İddialara göre ünlü futbolcu Arda Turan, İstanbul'daki Gizli Kalsın adlı mekanda popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e laf attı. Çıkan tartışmada da şarkıcının burnunu kırdı. Kaldırıldığı hastanede ameliyat olan Berkay ise dün hastaneden kaçarcasına çıkarıldı. Bu sırada sanatçının avukatı Ayşegül Mermer, basın açıklaması yaptı. Mermer, "Silahtan çıkan kurşun birisine isabet etseydi ve o kişi ölseydi 'Pardon' mu diyecekti? Yasalar çerçevesinde bunun özrü yoktur" ifadelerini kullandı. Ardından Berkay'ın yazdığı mektubu basınla paylaştı. İşte o mektubun detayları:



ERKEK ERKEĞE KONUŞACAĞIZ

"Berkay ve Arda önemli değil. Önemli olan iki kadının yaşadığı üzücü durum. Eşimden ve Aslıhan Turan'dan özür diliyorum. Şikayetçi olmamamı istiyorsunuz, peki olmam benim de iki şartım var. Karımdan, benden, kendi karısından ve tüm kamuoyundan bütün bu hareketleri adına utanç duyduğunu söyleyecek ve özür dileyecek. Sonra biz onunla erkek erkeğe konuşacağız. Davamın sonuna kadar arkasındayım. Burası Türkiye Cumhuriyeti Hukuk devleti. Cezasını çekecek...









YÜZÜNÜ SAKLADI

15 kırıkla ameliyata giren Berkay Şahin, dün taburcu edildi. Yüzünü kıyafetiyle gizleyen ünlü popçu, poz vermek istemedi.



Avukat Ayşegül Mermer, Arda'nın olayı eski bir husumetmiş gibi gösterip, hedef şaşırttığını söyledi.









Arda Turan'ın laf attığı Özlem Ada Şahin, olaylı günden sonra eşi Berkay'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Kızı Arya ile birlikte hastane odasında yattı. Kocasına moral vermeye çalıştı...







Aslıhan Doğan, eşi Arda'nın yanında olduğunu söylemişti.



AYDIN HAMZA