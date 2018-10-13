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  • Saklambaç
  • 13.10.2018
  • Son Güncelleme: 12.10.2018 - 23:38
  • Gazete

Servet 'Bahar'ı

’de en çok Hermes çantaya sahip olan isimlerin başında gelen , koleksiyonuna şimdi de 545 bin liralık yeni bir model ekledi

Servet Baharı

Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Bahar Şer, son alışverişiyle yine sosyetik hemcinslerini kıskandırdı. 'de en çok Hermes marka çantaya sahip olan isimlerin başında gelen Şer, milyonluk koleksiyonuna yeni bir ürün kattı.

, dünyaca ünlü müzayede evi Christie's tarafından satışa sunulan gri tonlarındaki 30 santimlik Hermes Birkin çanta için de yine kesenin ağzını açtı. Sosyetik işkadınının, çantaya 79 bin 500 euro yani yaklaşık 545 bin TL verdiği konuşuluyor. Bahar Şer, son olarak da geçtiğimiz sene yine Hermes marka bir çantaya 315 bin lira vererek sosyete dünyasında gündem olmuştu.

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