Pelin’in şekerleri

Ekranların güzel oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün oğulları Ali Demir ve Can Eyüp'le gezintiye çıktı. Karahan'ın sevimli oğullarının anneleri gibi masmavi gözleri dikkat çekti.
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Ekranların güzel oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün oğulları Ali Demir ve Can Eyüp'le gezintiye çıktı. Karahan'ın sevimli oğullarının anneleri gibi masmavi gözleri dikkat çekti.
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