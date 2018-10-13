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  • Saklambaç
  • 13.10.2018
  • Son Güncelleme: 13.10.2018 - 00:11
  • Gazete

Pelin’in şekerleri

Pelin’in şekerleri

Ekranların güzel oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün oğulları Ali Demir ve Can Eyüp'le gezintiye çıktı. Karahan'ın sevimli oğullarının anneleri gibi masmavi gözleri dikkat çekti.

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