Güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'nun hiçbir günü sporsuz geçmiyor. Sağlıklı yaşam ve düzenli spora düşkünlüğüyle bilinen 34 yaşındaki Sakuçoğlu, önceki gün paylaştığı bu fotoğrafla da kaslı vücudunu gözler önüne serdi. Eliz Sakuçoğlu'nun esnekliği de takipçilerinden övgüler aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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