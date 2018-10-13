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  • Saklambaç
  • 13.10.2018
  • Son Güncelleme: 13.10.2018 - 00:08
  • Gazete

'dan kas gösterisi

, sık sık sosyal medyada spor yaparken görüntü paylaşıyor. Stil danışmanı, fit vücuduyla takdir topluyor.

Eliz Sakuçoğludan kas gösterisi
Güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'nun hiçbir günü sporsuz geçmiyor. Sağlıklı yaşam ve düzenli spora düşkünlüğüyle bilinen 34 yaşındaki Sakuçoğlu, önceki gün paylaştığı bu fotoğrafla da kaslı vücudunu gözler önüne serdi. 'nun esnekliği de takipçilerinden övgüler aldı.

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