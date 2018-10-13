Eski manken Deniz Akkaya, ilişkisi yılan hikayesine dönen Gökmen Şeynova ile aşkının ailesi yüzünden değil aradaki kültür farkı nedeniyle bittiğini açıkladı. Akkaya, şöyle dedi:



"Birimizin Amerika kıtası, birimizin Ortadoğulu kafasındaki kültürel farklılıklarından dolayı anlaşamadık. Aynı masada hem hamburger, hem yaprak sarması olmuyor. Yaprak sarması dolması da bendenizim."

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