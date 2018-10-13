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  • Saklambaç
  • 13.10.2018
  • Son Güncelleme: 13.10.2018 - 00:15
  • Gazete

'dan ayrılık tarifi

, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sosyetik işadamı ile ilişkisinin neden yürümediğini açıkladı: ‘Aynı masada hem hamburger, hem yaprak dolması gitmiyor’

Ayrılık tarifi
Eski manken Deniz Akkaya, ilişkisi yılan hikayesine dönen Gökmen Şeynova ile aşkının ailesi yüzünden değil aradaki kültür farkı nedeniyle bittiğini açıkladı. Akkaya, şöyle dedi:

"Birimizin Amerika kıtası, birimizin Ortadoğulu kafasındaki kültürel farklılıklarından dolayı anlaşamadık. Aynı masada hem hamburger, hem yaprak sarması olmuyor. Yaprak sarması dolması da bendenizim."

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