Eski manken Deniz Akkaya, ilişkisi yılan hikayesine dönen Gökmen Şeynova ile aşkının ailesi yüzünden değil aradaki kültür farkı nedeniyle bittiğini açıkladı. Akkaya, şöyle dedi:
"Birimizin Amerika kıtası, birimizin Ortadoğulu kafasındaki kültürel farklılıklarından dolayı anlaşamadık. Aynı masada hem hamburger, hem yaprak sarması olmuyor. Yaprak sarması dolması da bendenizim."
"Birimizin Amerika kıtası, birimizin Ortadoğulu kafasındaki kültürel farklılıklarından dolayı anlaşamadık. Aynı masada hem hamburger, hem yaprak sarması olmuyor. Yaprak sarması dolması da bendenizim."
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