markasıhazırladığı koleksiyonun başka bir markanıntasarımlarıyla benzerlik göstermesiyle olayolaneleştirilere kulaktıkadı. Şubaşı, Atasay'a yeni bir koleksiyonhazırlamak için kolları sıvadı. Subaşı, öncekigünpozununotuyla paylaşıp iddiasını gösterdi.