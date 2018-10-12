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  • Saklambaç
  • 12.10.2018
  • Son Güncelleme: 12.10.2018 - 00:04
  • Gazete

düşmanlarına takıldı

Subaşı, Atasay’la iş birliğini bu kareyle duyurup yazdığı “No drama please” cümlesiyle düşmanlarıyla adeta dalga geçti!

Düşmanlarına takıldı
Mücevher markası Atasay'a hazırladığı koleksiyonun başka bir markanın tasarımlarıyla benzerlik göstermesiyle olay olan Şeyma Subaşı, eleştirilere kulak tıkadı. Şubaşı, Atasay'a yeni bir koleksiyon hazırlamak için kolları sıvadı. Subaşı, önceki gün Atasay CEO'su Atasay Kamer'le pozunu "Devam edecek, lütfen endişe etmeyin" notuyla paylaşıp iddiasını gösterdi.

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