Mücevher markası Atasay'a hazırladığı koleksiyonun başka bir markanın tasarımlarıyla benzerlik göstermesiyle olay olan Şeyma Subaşı, eleştirilere kulak tıkadı. Şubaşı, Atasay'a yeni bir koleksiyon hazırlamak için kolları sıvadı. Subaşı, önceki gün Atasay CEO'su Atasay Kamer'le pozunu "Devam edecek, lütfen endişe etmeyin" notuyla paylaşıp iddiasını gösterdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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