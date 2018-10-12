Dolar 5,930
  • Saklambaç
  • 12.10.2018
  • Son Güncelleme: 11.10.2018 - 23:29
  • Gazete

zirvede tek başına

Sen Anlat Karadeniz zirvede tek başına
ATV'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de %13,96 izlenme oranı ve %36,05 izlenme payı, AB'de %8,30 izlenme oranı ve %22,52 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %11,48 izlenme oranı ve %28,08 izlenme payı aldı. Fenomen dizi 100 program arasında birinci oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar