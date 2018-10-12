Sen Anlat Karadeniz zirvede tek başına

ATV'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de %13,96 izlenme oranı ve %36,05 izlenme payı, AB'de %8,30 izlenme oranı ve %22,52 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %11,48 izlenme oranı ve %28,08 izlenme payı aldı. Fenomen dizi 100 program arasında birinci oldu.

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