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  • Saklambaç
  • 12.10.2018
  • Son Güncelleme: 12.10.2018 - 00:08
  • Gazete

Evlilik sorusu ve 'yi güldürdü

Aşkları evlilik yolunda ilerleyen ile ’nin yüzünde güller açıyor. Önceki akşam Etiler’de görüntülenen ikili, evlilik sorusuyla da gülme krizine girdi

Evlilik güldürdü
Nisan'da başlayan aşkları tam gaz devam eden Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın keyfine diyecek yok… Ünlü çift, önceki akşam Etiler'deki Elbet Restoran'da baş başa yemekteydi. İkili, çıkışta neşeli halleriyle objektiflere yansıdı.
Güzel sunucuyla 6 aydır birlikte olan Yılmaz, "Defne Hanım'a ne zaman evlilik teklifi edeceksiniz?" sorusuna "Edeceğim, edeceğim. Merak etmeyin" diye karşılık verdi. Samyeli de evlilik sorusu üzerine gülme krizine girdi.


Doğan SAVAŞ

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