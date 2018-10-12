Cemre Kemer, önceki gün bu pozunu "Yeni elbisem dolapta bana baktı. Giydim. İnşallah arkadaşım beni yemeğe çıkarır" notuyla paylaştı. Eski popçuya 'ciddiyetsiztavuk' adlı takipçisi "Boş işlerle uğraşma" diye çıkıştı. Kemer takipçiye "Yemini vermediler mi annem senin" diyerek ayar verdi.

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