Ünlüler arasındaki motosiklet kullanma modasına Beyazıt Öztürk de uydu. Ünlü şovmen, önceki gün antika motosikletiyle Bebek'te çıktığı gezinti sırasında objektife yansıdı.
38 bin liralık Vespa motosiklet, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Şovmenin, 2014 model motosikletin kaplamasına da 3 bin lira ödediği öğrenildi.
AYDIN HAMZA
38 bin liralık Vespa motosiklet, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Şovmenin, 2014 model motosikletin kaplamasına da 3 bin lira ödediği öğrenildi.
AYDIN HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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