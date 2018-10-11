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  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:43
  • Gazete

Atacan'ı korkutan hayran

Korkutan hayran
Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Etiler'deki bir 'ye gitti. Neşeli halleriyle dikkat çeken Altuğ, geçtiğimiz günlerde fanatik bir hayranının sosyal medya hesabını kendi fotoğraflarıyla doldurması hatırlatılınca gerildi. Konu hakkında tıp oynayan oyuncu, hızla uzaklaştı.

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