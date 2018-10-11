Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Etiler'deki bir AVM'ye gitti. Neşeli halleriyle dikkat çeken Altuğ, geçtiğimiz günlerde fanatik bir hayranının sosyal medya hesabını kendi fotoğraflarıyla doldurması hatırlatılınca gerildi. Konu hakkında tıp oynayan oyuncu, hızla uzaklaştı.
- Saklambaç
- 11.10.2018
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- Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:43
- Gazete
Pınar Altuğ Atacan'ı korkutan hayran
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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