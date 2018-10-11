Başarılı popçu İrem Derici, yeni klibiyle olay yaratacak. Sözü Nehir Kıyıcı, bestesi Emre Bayer ve aranjesi Bedük'e ait 'Yanlış Alarm' şarkısını önceki gün kliplendiren Derici, danslarıyla da büyüleyecek.
- Saklambaç
- 11.10.2018
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- Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:30
- Gazete
İrem Derici'den 'Yanlış Alarm'
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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