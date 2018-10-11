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  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:30
  • Gazete

'den ''

Yanlış alarm
Başarılı popçu , yeni klibiyle olay yaratacak. Sözü Nehir Kıyıcı, bestesi Emre Bayer ve aranjesi Bedük'e ait '' şarkısını önceki gün kliplendiren Derici, danslarıyla da büyüleyecek.

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