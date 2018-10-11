Müzisyen çift Cansu Kurtçu ile eşi Fettah Can, dün ikizlerinin yüzlerini ilk kez gösterdi. Ünlü çift, ikizleri Oğul ve Vera'nın fotoğraflarını birinci yaş günlerinde Instagram'da paylaştı. İkilinin ikizlerinden biri annenin, diğeri ise babasının kopyası gibiydi...
- Saklambaç
- 11.10.2018
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- Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:36
- Gazete
Fettah Can ile Cansu Kurtçu çiftinin ikizleri göründü
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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