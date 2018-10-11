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  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:36
  • Gazete

ile Cansu Kurtçu çiftinin i göründü

İkizler göründü
Müzisyen çift Cansu Kurtçu ile eşi Fettah Can, dün inin yüzlerini ilk kez gösterdi. Ünlü çift, ikizleri Oğul ve Vera'nın fotoğraflarını birinci yaş günlerinde 'da paylaştı. İkilinin ikizlerinden biri annenin, diğeri ise babasının kopyası gibiydi...

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