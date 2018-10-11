Dolar 6,083
  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 11.10.2018 - 00:47
  • Gazete

alışverişte

Tosun Paşa alışverişte
Everton'da oynayan milli futbolcu , eşi Ece Tosun ile önceki gün 's'de görüntülendi. Alışverişten sonra Tosun, " ve maçlarında hedefimiz altı puan" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar