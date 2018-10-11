Everton'da oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Alışverişten sonra Tosun, "Bosna Hersek ve Rusya maçlarında hedefimiz altı puan" diye konuştu.
- Saklambaç
- 11.10.2018
- -
- Son Güncelleme: 11.10.2018 - 00:47
- Gazete
Cenk Tosun alışverişte
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.