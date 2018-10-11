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  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 11.10.2018 - 00:46
  • Gazete

: Çocuklar vatanımız

Çocuklar vatanımız
'ta geçtiğimiz aylarda emekli bir öğretmenin 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu saptandı. Tutuklanan sanığın 15 Ekim'de hakim karşısına çakacağı vurgulandı. Oyuncu ise 'dan yaptığı paylaşımda, davayı takip edeceğini açıkladı...

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