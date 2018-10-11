Tokat'ta geçtiğimiz aylarda emekli bir öğretmenin 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu saptandı. Tutuklanan sanığın 15 Ekim'de hakim karşısına çakacağı vurgulandı. Oyuncu Bergüzar Korel ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda, davayı takip edeceğini açıkladı...
- Saklambaç
- 11.10.2018
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- Son Güncelleme: 11.10.2018 - 00:46
- Gazete
Bergüzar Korel: Çocuklar vatanımız
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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