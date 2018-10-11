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  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:29
  • Gazete

'den Amerika hatırası

Amerika hatırası
Türkiye'deki başarısını yurt dışına taşımak için canla başla çalışan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ABD'ye gitmişti. Kısa sürede arkadaş çevresini genişleten 18 yaşındaki popçu, önceki gün de ABD'li bir arkadaşıyla böyle hatıra pozu verdi.

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