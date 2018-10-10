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  • Saklambaç
  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 22:33
  • Gazete

Valentino’nun 'Öykü'sü

Fiziğiyle dalga geçilen , yurt dışında ülkemizi gururlandırdı. manken, İtalyan devi Valentino’nun 2019 koleksiyonunda yer aldı

Valentino’nun Öyküsü
Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan manken Öykü Baştaş'a yönelik çirkin yorumlar yapıldı. Fiziğiyle dalga geçilen Baştaş hakkındaki eleştirilere aldırmadı. Yurt dışındaki moda haftalarının vazgeçilmez ismi olan Türk manken, başarıda sınır tanımadı. Valentino 2019 koleksiyonu kampanyasında yer aldı. Baştaş, "Bu kampanyanın bir parçası olduğum için onur duydum" açıklamasını yaptı.

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