Valentino’nun 'Öykü'sü

Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan Türk manken Öykü Baştaş'a yönelik çirkin yorumlar yapıldı. Fiziğiyle dalga geçilen Baştaş hakkındaki eleştirilere aldırmadı. Yurt dışındaki moda haftalarının vazgeçilmez ismi olan Türk manken, başarıda sınır tanımadı. Valentino 2019 koleksiyonu kampanyasında yer aldı. Baştaş, "Bu kampanyanın bir parçası olduğum için onur duydum" açıklamasını yaptı.
- Saklambaç
- 10.10.2018
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- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 22:33
- Gazete
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