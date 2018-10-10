Yaklaşık bir yıldır flört ettiği işadamı Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta nikah masasına oturan şarkıcı Bengü, mutfakta hünerlerini gösterdi. Yaptığı diyet tatlının tarifini verdi. Takipçilerinden "Marifetli gelin" yorumları geldi.
- Saklambaç
- 10.10.2018
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- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 22:30
- Gazete
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