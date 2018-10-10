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  • Saklambaç
  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 22:30
  • Gazete

gelin

Marifetli gelin
Yaklaşık bir yıldır flört ettiği işadamı Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta nikah masasına oturan şarkıcı Bengü, mutfakta hünerlerini gösterdi. Yaptığı diyet tatlının tarifini verdi. Takipçilerinden "Marifetli gelin" yorumları geldi.

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