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  • Saklambaç
  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 23:21
  • Gazete

’den bir ilk

Kerem’den bir ilk
Dünyanın ilk e-spor filmi 'İyi Oyun' için geri sayım başladı. Bilgisayar oyunu League of Legends oynayan beş gencin 'deki turnuvaya katılma hikayesini anlatan film 2 Kasım'da vizyona girecek.

Projenin ortak yapımcısı Bürsin, filmde Afra Saraçoğlu'nun ağabeyi rolünde.

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