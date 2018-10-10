Kerem’den bir ilk

Dünyanın ilk e-spor filmi 'İyi Oyun' için geri sayım başladı. Bilgisayar oyunu League of Legends oynayan beş gencin Türkiye'deki turnuvaya katılma hikayesini anlatan film 2 Kasım'da vizyona girecek.
Projenin ortak yapımcısı Kerem Bürsin, filmde Afra Saraçoğlu'nun ağabeyi rolünde.
Projenin ortak yapımcısı Kerem Bürsin, filmde Afra Saraçoğlu'nun ağabeyi rolünde.
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