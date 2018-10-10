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  • Saklambaç
  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 23:04
  • Gazete

Kedili ziyafet

Kedili ziyafet
Güzel oyuncu 'in yemeğine önceki gün gittiği 'de minik bir kedi ortak oldu. Kapadokya'yı gezen Güven, kahvaltı yaptığı sırada yanına gelen bir kediyi elleriyle besledi. Sevimli kediyle verdiği bu pozu 'da paylaşan Güven'e takipçilerinden beğeni yağdı.

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