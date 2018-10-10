Kedili ziyafet

Güzel oyuncu Seda Güven'in yemeğine önceki gün gittiği Nevşehir'de minik bir kedi ortak oldu. Kapadokya'yı gezen Güven, kahvaltı yaptığı sırada yanına gelen bir kediyi elleriyle besledi. Sevimli kediyle verdiği bu pozu Instagram'da paylaşan Güven'e takipçilerinden beğeni yağdı.
- Saklambaç
- 10.10.2018
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- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 23:04
- Gazete
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