Dolar 6,110
  • Saklambaç
  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 23:17
  • Gazete

6 görücüye çıktı

Görücüye çıktı
Şahan Gökbakar, çekimlerini Bursa'da sürdürdüğü 'Recep İvedik' serisinin 6. filminin afişini önceki gün görücüye çıkardı. Komedyen paylaşımına "Şubat'a ne kaldı?" notu düştü.

Recep İvedik'in Afrika macerasını anlatacak olan filmin afişi Gökbakar hayranlarında büyük heyecan yarattı. Ünlü komedyenin paylaşımı da binlerce beğeni aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar