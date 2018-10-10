Şahan Gökbakar, çekimlerini Bursa'da sürdürdüğü 'Recep İvedik' serisinin 6. filminin afişini önceki gün görücüye çıkardı. Komedyen paylaşımına "Şubat'a ne kaldı?" notu düştü.
Recep İvedik'in Afrika macerasını anlatacak olan filmin afişi Gökbakar hayranlarında büyük heyecan yarattı. Ünlü komedyenin paylaşımı da binlerce beğeni aldı.
Recep İvedik'in Afrika macerasını anlatacak olan filmin afişi Gökbakar hayranlarında büyük heyecan yarattı. Ünlü komedyenin paylaşımı da binlerce beğeni aldı.
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