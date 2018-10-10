Gönüllü rehber

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, Yunan nişanlısı Hara Pappa'ya önceki gün İstanbul'u gezdirdi. Bir yıllık aşkları evlilik yolunda ilerleyen ikili, Ayasofya Camii ile Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Ünlü çift, İstanbul gezisi sonunda da böyle hatıra pozu verdi.
- Saklambaç
- 10.10.2018
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- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 23:02
- Gazete
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