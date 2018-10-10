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  • Saklambaç
  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 23:02
  • Gazete

Gönüllü rehber

Gönüllü rehber
Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, Yunan nişanlısı Hara Pappa'ya önceki gün İstanbul'u gezdirdi. Bir yıllık aşkları evlilik yolunda ilerleyen ikili, Ayasofya Camii ile Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Ünlü çift, gezisi sonunda da böyle hatıra pozu verdi.

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