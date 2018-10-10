Gasp sorgusu

Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı ofisine çağırdı. Ünlü manken, Yılmaz'a "Bana 200 bin lira borcun var, öde" dedi. Çıkan tartışmanın üzerine Akkaya'nın ofisine 2 kişi geldi ve menajeri darp etti. Yılmaz, olayın ardından emniyete giderek, "Beni döverek otomobilimi aldılar" dedi. Şikayetin ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Deniz Akkaya'nın ifadesini almak için emniyete çağırdı. Dün öğle saatlerinde emniyete giden Akkaya, şüpheli olarak akşam saatlerine kadar sorgulandı.
Merih Yılmaz, Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu.
Ünlü manken, sorgusunun ardından emniyetten ayrılırken "Davete icabet ettik. Biz de şikayetçiyiz" dedi.
Merih Yılmaz, Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu.
Ünlü manken, sorgusunun ardından emniyetten ayrılırken "Davete icabet ettik. Biz de şikayetçiyiz" dedi.
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