Ünlü popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le aşk yaşadığı konuşulan işadamı Sadettin Saran hakkında şok iddia! İkili, dün Beyaz TV'de ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programının iddiasına göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Behramkale Köyü'nde bulunan Assos antik kentinde taş ev yaptırmak için kolları sıvadı.



YERİNDE TAKİP...

Program sunucuları tarafından Temmuz'dan beri birlikte oldukları iddia edilen çiftin, geçtiğimiz hafta sonu da evin inşasını takip etmek için Assos'a gittikleri öne sürüldü. İkilinin bu kaçamağı ise iddiaya göre kaldıkları lüks otelde gürültü yapınca ortaya çıktı. Sunucular, Sırp şarkıcı ile işadamının lüks otel odasında fazla gürültü yapınca diğer müşterileri rahatsız ettiğini öne sürdü.





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Odada bangır bangır Sırp şarkıları dinledikleri öne sürülen ikili, iddiaya göre diğer müşteriler tarafından otel yetkililerine şikayet edildi. Çiftin Assos'a yaptıkları gizli ziyaret de böylece ortaya çıktı. Şu ana kadar birlikte görüntülenmeyen ve aşk iddiası hakkında tek kelime etmeyen Jahovic ile Saran'ın Bodrum ve Çeşme yerine Assos'u tercih etmesi ise programda "Birkaç aydır aşk yaşadıkları söylenen ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak için tedbiri elden bırakmıyor" yorumunu yaptırdı.







Mustafa Sandal, 2 çocuğunun annesi Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da anlaşmalı olarak bitirdi. Eski eşler, oğulları için dost kaldı.







