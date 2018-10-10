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  • Saklambaç
  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:14
  • Gazete

’le Sadettin Saran'dan gürültülü kaçamak

’le Sadettin Saran, bir televizyon programının iddiasına göre ’de yaptırmak için düğmeye bastı. Geçtiğimiz hafta sonu inşaatı ziyaret eden ikilinin kaçamağı, otel odasındaki gürültüden diğer müşterilerin rahatsız olmasıyla ortaya çıktı

Gürültülü kaçamak

Ünlü popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le aşk yaşadığı konuşulan işadamı Sadettin Saran hakkında şok iddia! İkili, dün Beyaz TV'de ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programının iddiasına göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Behramkale Köyü'nde bulunan Assos antik kentinde yaptırmak için kolları sıvadı.

YERİNDE TAKİP...
Program sunucuları tarafından Temmuz'dan beri birlikte oldukları iddia edilen çiftin, geçtiğimiz hafta sonu da evin inşasını takip etmek için Assos'a gittikleri öne sürüldü. İkilinin bu kaçamağı ise iddiaya göre kaldıkları lüks otelde gürültü yapınca ortaya çıktı. Sunucular, Sırp şarkıcı ile işadamının odasında fazla gürültü yapınca diğer müşterileri rahatsız ettiğini öne sürdü.



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Odada bangır bangır Sırp şarkıları dinledikleri öne sürülen ikili, iddiaya göre diğer müşteriler tarafından otel yetkililerine şikayet edildi. Çiftin Assos'a yaptıkları gizli ziyaret de böylece ortaya çıktı. Şu ana kadar birlikte görüntülenmeyen ve aşk iddiası hakkında tek kelime etmeyen Jahovic ile Saran'ın Bodrum ve Çeşme yerine Assos'u tercih etmesi ise programda "Birkaç aydır aşk yaşadıkları söylenen ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak için tedbiri elden bırakmıyor" yorumunu yaptırdı.



, 2 çocuğunun annesi Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da anlaşmalı olarak bitirdi. Eski eşler, oğulları için dost kaldı.



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