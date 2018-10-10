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  • Saklambaç
  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 22:59
  • Gazete

Eliz’le spor vakti

Eliz’le spor vakti
Düzenli yaptığı sporla kusursuz fiziğe sahip olan Eliz Sakuçoğlu, sağlıklı yaşam için takipçilerine çağrıda bulundu. Sakuçoğlu, önceki gün spor eğitmeniyle pozunu "Benimle farklı bir antrenman deneyimine hazır olun" notuyla paylaştı.

Güzel stil danışmanı, takipçilerinin kendisiyle antrenman yapabileceğini açıkladı. 34 yaşındaki Sakuçoğlu gibi karın kaslarına sahip olmak isteyenler, stil danışmanının paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.


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