Eliz’le spor vakti

yaptığı sporla kusursuz fiziğe sahip olansağlıklı yaşam için takipçilerine çağrıda bulundu. Sakuçoğlu, önceki gün spor eğitmeniyle pozununotuyla paylaştı.stil danışmanı,yapabileceğini açıkladı.Sakuçoğlu gibi karın kaslarına sahip olmak isteyenler, stil danışmanının paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.