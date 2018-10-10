ile barıştığını açıklayanmesaj var.önceki gün Instagram'da şu sözleri paylaşarak iş ilişkisinin bittiği ablasının her zaman yanında olacağını belirtti:benim ablam. Birlikte çalışmasak da birbirimizin destekçisi olacağız.ve bunu kimse değiştiremez. Annem de ne yaşarsak yaşayalım, güçlü olmamız gerektiğini bize öğretti."İş ortaklığı biten Açıkgöz kardeşler, sık sık birbirine mesaj yolluyor.