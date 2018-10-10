Ablası Hadise ile barıştığını açıklayan Derya Açıkgöz'den mesaj var. Stil danışmanı, önceki gün Instagram'da şu sözleri paylaşarak iş ilişkisinin bittiği ablasının her zaman yanında olacağını belirtti:
"Hadise, benim ablam. Birlikte çalışmasak da birbirimizin destekçisi olacağız. Biz kardeşiz ve bunu kimse değiştiremez. Annem de ne yaşarsak yaşayalım, güçlü olmamız gerektiğini bize öğretti."
İş ortaklığı biten Açıkgöz kardeşler, sık sık birbirine mesaj yolluyor.
"Hadise, benim ablam. Birlikte çalışmasak da birbirimizin destekçisi olacağız. Biz kardeşiz ve bunu kimse değiştiremez. Annem de ne yaşarsak yaşayalım, güçlü olmamız gerektiğini bize öğretti."
İş ortaklığı biten Açıkgöz kardeşler, sık sık birbirine mesaj yolluyor.
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