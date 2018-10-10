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  • Saklambaç
  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 22:41
  • Gazete

’ye maşallah

Chloe’ye maşallah
Şarkıcı ve model eşi , önceki akşam Akmerkez Serafina çıkışı görüntülendi. Biraz kilo aldığı gözlenen Serdar Ortaç, "Hanımın sayesinde" diyerek eşini gösterdi. Şarkıcı, "Bol bol çalışıyorum valla" diyen İrlandalı eşine takılarak, "Maşallah Türkçe'ye bak. Helal olsun. Bütün öğrendiği şeyleri söylese ayvayı yedik" dedi. Zaman zaman sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Chloe, fotoğraf konusunda eşiyle sorun yaşamadığını söyledi.

HALİL ÇİLİNGİR

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