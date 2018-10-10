Altın terminatör

Antalya Film Festivali için ülkemize gelen Terminatör filminin yıldızı Kristanna Loken, Türkiye'den ayrılamadı. Yaşlanmayı durduran adam olarak adlandırılan Dr. Sami Tan Sarıgül'ün geliştirdiği 'Golden Touch' tedavisi için ikinci kez soluğu İstanbul'da aldı. Hollywood yıldızı ülkemize övgüler yağdırdı. "Bu ülke benzersiz" diyen Loken, daha sonra kendisini 'altın dokunuş' tedavisi için Dr. Sami Tan Sarıgül'ün ellerine bıraktı. Ünlü yıldız, güzelleşmek ve genç kalmak için yüzünü 24 ayar altınla kaplattı.
- Saklambaç
- 10.10.2018
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- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 22:39
- Gazete
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