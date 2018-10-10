Dolar 6,110
  • Saklambaç
  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 22:39
  • Gazete

Altın terminatör

Altın terminatör
Antalya Film Festivali için ülkemize gelen Terminatör filminin yıldızı Kristanna Loken, 'den ayrılamadı. Yaşlanmayı durduran adam olarak adlandırılan Dr. Sami Tan Sarıgül'ün geliştirdiği 'Golden Touch' tedavisi için ikinci kez soluğu 'da aldı. Hollywood yıldızı ülkemize övgüler yağdırdı. "Bu ülke benzersiz" diyen Loken, daha sonra kendisini 'altın dokunuş' tedavisi için Dr. 'ün ellerine bıraktı. Ünlü yıldız, güzelleşmek ve genç kalmak için yüzünü 24 ayar altınla kaplattı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar