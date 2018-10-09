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  • Saklambaç
  • 09.10.2018
  • Son Güncelleme: 08.10.2018 - 23:55
  • Gazete

’de çifte operasyon

Türkiye’de çifte operasyon
İngiliz TV yıldızı Natalee Harris, kalça estetiği için geçen Mayıs'ta soluğu 'de aldı. Bir doktorla anlaştı. Ancak operasyondan memnun kalmadı. Harris, acıdan ağladı. Daha sonra ülkesine dönen Harris, tekrar Türkiye'ye gelerek başka bir doktorun kapısını çaldı. Yeniden operasyon masasına yattı. İstediği kalçaya sahip olmanın mutluluğunu yaşayarak Türkiye'den ayrıldı.

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