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  • Saklambaç
  • 09.10.2018
  • Son Güncelleme: 08.10.2018 - 23:53
  • Gazete

görümce

Müstakbel görümce
Arsenal'in yıldızı ile aşk yaşayan Amine Gülşe, doğum yeri olan 'e gitti. Burada kardeşi Şahan'ın sevgilisi Stefanie Duarte ile bir araya geldi. Gülşe, gelinleriyle çekildiği fotoğrafını Instagram hesabına yükledi. Bu kare, "Müstakbel gelin ve görümcenin arasından su sızmıyor" dedirtti.

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