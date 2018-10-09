Müstakbel görümce

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile aşk yaşayan Amine Gülşe, doğum yeri olan İsveç'e gitti. Burada kardeşi Şahan'ın sevgilisi Stefanie Duarte ile bir araya geldi. Gülşe, müstakbel gelinleriyle çekildiği fotoğrafını Instagram hesabına yükledi. Bu kare, "Müstakbel gelin ve görümcenin arasından su sızmıyor" dedirtti.
- Saklambaç
- 09.10.2018
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- Son Güncelleme: 08.10.2018 - 23:53
- Gazete
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