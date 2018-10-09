Hacı’ya hava attı

Hacı Sabancı'dan ayrılan Özge Ulusoy'un yüzü gülmedi. Ulusoy'un Londra'da yaşayan İsveçli bankacı Joaquim Lundholm ile yaşadığı aşk 2 ayda bitti. Ünlü manken, ayrılık nedeni olarak "mesafeleri" gerekçe gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarından ise "Hacı'ya havasını attı, ayrıldı" yorumları geldi.
- Saklambaç
- 09.10.2018
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- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 00:01
- Gazete
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