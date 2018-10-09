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  • Saklambaç
  • 09.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 00:01
  • Gazete

Hacı’ya hava attı

Hacı’ya hava attı
Hacı Sabancı'dan ayrılan 'un yüzü gülmedi. Ulusoy'un 'da yaşayan İsveçli bankacı Joaquim Lundholm ile yaşadığı aşk 2 ayda bitti. Ünlü manken, ayrılık nedeni olarak "mesafeleri" gerekçe gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarından ise "Hacı'ya havasını attı, ayrıldı" yorumları geldi.



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