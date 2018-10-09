Elizsiz eğlence

Yaz aylarından beri Eliz Sakuçoğlu ile aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz, önceki akşam Harbiye'deki bir mekanda eğlendi. Ünlü oyuncunun yanında aşkı yoktu.
- Saklambaç
- 09.10.2018
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- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 00:55
- Gazete
Yaz aylarından beri Eliz Sakuçoğlu ile aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz, önceki akşam Harbiye'deki bir mekanda eğlendi. Ünlü oyuncunun yanında aşkı yoktu.
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