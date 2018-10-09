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  • Saklambaç
  • 09.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 00:55
  • Gazete

Elizsiz eğlence

Elizsiz eğlence

Yaz aylarından beri Eliz Sakuçoğlu ile aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz, önceki akşam Harbiye'deki bir mekanda eğlendi. Ünlü oyuncunun yanında aşkı yoktu.

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