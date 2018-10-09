Türkiye'de ve yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Engin Akyürek, "Sessizlik" adlı öykü kitabı yazdı. Kitap raflardaki yerini aldı. Sanatçının kitabının ünü sınırları aştı. Akyürek'in Arjantin'deki hayranları, 'Sessizlik'i satın aldı. Arjantinliler, kitabın afişleriyle çekildikleri fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Engin Akyürek'in Arjantin'de imza günü düzenlemesi için kampanya başlatıldı. Akyürek'in imza günü için Arjantin'e gideceği açıklandı.





