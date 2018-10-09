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  • Saklambaç
  • 09.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 00:07
  • Gazete

Arjantin’de çılgınlığı

’in ‘Sessizlik’ kitabı, sınırları aştı. Sanatçının Arjantin’deki hayranları, ‘Gel kitabımızı imzala’ mesajını yolladı

Arjantin’de Engin çılgınlığı

Türkiye'de ve yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Engin Akyürek, "Sessizlik" adlı öykü kitabı yazdı. Kitap raflardaki yerini aldı. Sanatçının kitabının ünü sınırları aştı. Akyürek'in Arjantin'deki hayranları, 'Sessizlik'i satın aldı. Arjantinliler, kitabın afişleriyle çekildikleri fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. 'in Arjantin'de düzenlemesi için kampanya başlatıldı. Akyürek'in imza günü için Arjantin'e gideceği açıklandı.


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