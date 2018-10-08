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  • Saklambaç
  • 08.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 08.10.2018 - 00:04
  • Gazete

aksiyona doymuyor

, aksiyona doymuyor. Servetlik arazi tipi aracı ve motosikletleriyle hız tutkusunu pekiştiren Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün de 120 bin liraya atv aldı. Maceraperest oyuncu, önceki gün yeni oyuncağıyla Göktürk ormanlarında off road yaptı

Rol aldığı dizi, film ve reklamlardan kazandığını aksiyon tutkusu için harcayan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kuralını yine bozmadı. 250 bin liralık arazi aracı olan ünlü oyuncu, servet değerindeki motosikletleriyle de sık sık İstanbul sokaklarında boy gösteriyor. Bu yılın başında stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'la Göktürk'teki aylık kirası 15 bin liralık lüks villaya taşınan oyuncu, yanı başlarındaki ormanda off road yapmak için de yeni bir atv aracı satın aldı.

Son projesi 'Organize İşler 2' filminin çekimleri bitince kendine daha çok zaman ayıran Kıvanç Tatlıtuğ, doğayla iç içe adrenalin dolu anlar yaşamak için satın aldığı atv'ye 120 bin lira ödedi. Komşularının sık sık atv üzerinde gördüğü ünlü oyuncu, şu sıralar çıktığı adrenalin dolu off road turlarında yeni oyuncağıyla havasını atıyor.

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