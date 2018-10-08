Güzel popçu Ece Seçkin'e bir takipçisi önceki gün "Boyu kaç? Çok minyon. O boyla asla star olamaz" diye yorum yaptı. Boyu bir metre 55 santimetre olan 27 yaşındaki şarkıcı da "Ben bu kısa boyum ve cüceliğimle bile star oldum" karşılığıyla takipçisine ayar verdi.
- Saklambaç
- 08.10.2018 -
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- Son Güncelleme: 08.10.2018 - 00:09
- Gazete
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