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  • Saklambaç
  • 08.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 08.10.2018 - 00:09
  • Gazete

'den takipçisine tepki!

Boyunu aşan takipçiye ayar verdi
Güzel popçu 'e bir takipçisi önceki gün "Boyu kaç? Çok minyon. O boyla asla star olamaz" diye yorum yaptı. Boyu bir metre 55 santimetre olan 27 yaşındaki şarkıcı da "Ben bu kısa boyum ve cüceliğimle bile star oldum" karşılığıyla takipçisine ayar verdi.

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