Geçtiğimiz gün oyuncu Birce Akalay ile bir yıllık aşkını sonlandıran balet Can Tunalı, hızlı çıktı. Ünlü balet, önceki akşam Klein adlı mekandan iki Rus güzelle çıktığı sırada objektife yakalandı.







Çapkınlık turunda yakayı ele veren Tunalı'nın morali bozuldu. Baletle aynı taksiye binen Rus güzellerin ise keyfi yerindeydi. Hatta güzellerden biri objektife dil çıkarıp zafer pozu verdi.



DOĞAN SAVAŞ