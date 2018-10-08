Büyük aşkta hüsran!

bulanmutluluğu kısa sürdü. Öncekigün bir davetteile ilişkisinin güzel gittiğinisöyleyen ünlü model, bir günsonra 2 aylık aşkıyla paylaştığıfotoğrafları Instagram'dan sildi.yakışıklıbankacıyla takipleşmeyi sürdürenbu hamlesiyorumu yaptırdı.sorusuna "Bunları konuşmak içinerken" diye yanıt veren Ulusoy'unevlilikdüşünmemesi nedeniyle aşkı bitirdiği konuşuluyor.