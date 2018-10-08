Büyük aşkta hüsran!

Aşkı, İspanyol bankacı Joaquim Lundholm'da bulan Özge Ulusoy'un mutluluğu kısa sürdü. Önceki gün bir davette Lundholm ile ilişkisinin güzel gittiğini söyleyen ünlü model, bir gün sonra 2 aylık aşkıyla paylaştığı fotoğrafları Instagram'dan sildi.
Şimdilik yakışıklı bankacıyla takipleşmeyi sürdüren 35 yaşındaki mankenin bu hamlesi "Özge'nin mutluluğuna nazar değdi" yorumu yaptırdı. "Düğün ne zaman?" sorusuna "Bunları konuşmak için erken" diye yanıt veren Ulusoy'un Lundholm'un evlilik düşünmemesi nedeniyle aşkı bitirdiği konuşuluyor.
Şimdilik yakışıklı bankacıyla takipleşmeyi sürdüren 35 yaşındaki mankenin bu hamlesi "Özge'nin mutluluğuna nazar değdi" yorumu yaptırdı. "Düğün ne zaman?" sorusuna "Bunları konuşmak için erken" diye yanıt veren Ulusoy'un Lundholm'un evlilik düşünmemesi nedeniyle aşkı bitirdiği konuşuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.