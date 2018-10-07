Şu sıralar kadro dışı kalmanın sıkıntısını yaşayan Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, önceki gün eşi Zeynep Sever Demirel, kızları Yade ve Yeda ile İstinyePark'a gitti. Ünlü kaleci, AVM'de ailesiyle gün boyu keyifli anlar yaşayarak moral depoladı.
- Saklambaç
- 07.10.2018 -
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- Son Güncelleme: 07.10.2018 - 02:15
- Gazete
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