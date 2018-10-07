Ünlü makyör İstanbul’da

Watsons'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü İtalyan makyaj sanatçısı Luca Mannucci, sonbaharda uygulanabilecek makyaj trendlerini Türk kadınları için paylaştı. Ünlü makyör, altın değerinde önerileri ve ipuçları ile doğru bilinen yanlışları da açıkladı. Türk kadınının saç, yüz ve göz renginin tam bir sonbahar makyajına uygun bir profil olduğunu belirten Mannucci, doğal ve sofiste makyaj yapmalarını öneriyor. Mannucci, "Türk kadınına makyaj çok yakışıyor" dedi.
- Saklambaç
- 07.10.2018 -
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- Son Güncelleme: 07.10.2018 - 02:08
- Gazete
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