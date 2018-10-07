ABD'de yayınlanan Us Weekly dergisinin haberine göre, ünlü oyuncu Tom Cruise her ay 10 gün hakkı olmasına rağmen 12 yaşındaki kızı Suri'yle görüşmüyor! Peki bir baba kızıyla neden görüşmez? Bunun sebebi de mi Scientology tarikatı? Evet yorumlar bu yönde yapılırken, Cruise'un bu olayı yalanlamaması tarikat kararı olarak değerlendirildi. Başarılı aktör, iddiaları yalanlamayınca sosyal medyadan tepkiler çoğaldı.
- Saklambaç
- 07.10.2018 -
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- Son Güncelleme: 07.10.2018 - 02:09
- Gazete
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