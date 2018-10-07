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  • Saklambaç
  • 07.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 07.10.2018 - 02:09
  • Gazete

tarikat için sessiz

Tarikat için sessiz
ABD'de yayınlanan Us Weekly dergisinin haberine göre, ünlü oyuncu her ay 10 gün hakkı olmasına rağmen 12 yaşındaki kızı Suri'yle görüşmüyor! Peki bir baba kızıyla neden görüşmez? Bunun sebebi de mi Scientology tarikatı? Evet yorumlar bu yönde yapılırken, Cruise'un bu olayı yalanlamaması tarikat kararı olarak değerlendirildi. Başarılı aktör, iddiaları yalanlamayınca sosyal medyadan tepkiler çoğaldı.

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