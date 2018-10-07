Serdar Ortaç, önceki akşam İrlandalı model eşi Chloe Loughnan ile İstinyePark'taydı. Eşinin aksine yorgunluğu yüzünden okunan Ortaç'ın efsane boksör Muhammed Ali'nin 'Hatırlanmak isterim' anlamındaki 'I would like to be remembered' yazılı tişörtü dikkat çekti.
- Saklambaç
- 07.10.2018 -
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- Son Güncelleme: 07.10.2018 - 02:18
- Gazete
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