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  • Saklambaç
  • 07.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 07.10.2018 - 02:18
  • Gazete

'ın efsane mesaj

Efsane mesaj
Serdar Ortaç, önceki akşam İrlandalı model eşi Chloe Loughnan ile İstinyePark'taydı. Eşinin aksine yorgunluğu yüzünden okunan Ortaç'ın efsane boksör 'nin 'Hatırlanmak isterim' anlamındaki 'I would like to be remembered' yazılı tişörtü dikkat çekti.

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